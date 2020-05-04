شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا لبحث تطوير مصر للألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم اجتماعًا شهده الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وأعضاء مجلس الادارة .

ناقش الاجتماع التطورات التى تشهدها شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ولاسيما مشروع التطوير الجديد .

كما ناقش الوزير مع الدكتور مدحت نافع ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم المهندس محمود على سالم، وقيادات الشركة، سبل التطوير الأمثل للشركة ومشروع التطوير والتحديث الجديد والمزمع طرحه على المستمثرين الفترة المقبلة، بما ينعكس عليها بصورة إيجابية فى ظل الظروف الحالية .

وأعلنت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية تأجيل فض مظاريف مناقصة التطوير ليوم 1 يونيو المقبل بدلًا من 20 أبريل الجارى فى ظل المتغيرات الدولية .

وتقدمت 5 شركات لمناقصة شركة مصر للألومنيوم الخاصة بمشروع تطوير الخط السابع بتكنولوجيا متقدمة لإنتاج 250 ألف طن ألومنيوم مصهور سنوياً، وتم تسليم المظاريف الخاصة بالمناقصة إلى اللجنة المختصة بفض المظاريف.

Advertisements

وأعلنت شركة مصر للألمنيوم(إيجيبتالوم)، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، طرح مناقصة عامة لتأهيل إحدى شركات الاستشارات الهندسية المتخصصة في إدارة مشاريع مصاهر الألمنيوم فى اطار زيادة إنتاجها من الألمنيوم الأولي بمقدار 250 ألف طن سنوياً على مرحلتين بتكنولوجيا التيار العالي الحديثة، وذلك بالخط السابع في نجع حمادي.

وأوضحت شركة مصر للألمنيوم، فى بيانها السابق أنه يتم شراء كراسة المناقصة من مكتبها (2000 دولار أمريكي)، في الفترة من 20 فبراير وحتى 10 مارس 2020، على أن يكون موعد تقديم وفض المظاريف 20 أبريل2020.

يشار أن شركة مصر للالومنيوم تعانى من خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض سعر المعدن عالميا .