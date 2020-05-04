شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: تأهيل 100 جمعية ومؤسسة للتصدى للهجرة غير النظامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصري اليوم الأحد 3-5-2020 العديد من الأحداث المهمة، منها تأهيل 100 جمعية ومؤسسة بمعرفة جهاز المشروعات للتصدى للهجرة غير النظامية، بجانب تصريحات متعلقة بالتصدى لفيروس كورونا .

وزيرة التخطيط: من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة تأثرًا بأزمة فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالى 20/2021؛ تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (2021/20)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30٪. أضافت السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33٪، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61٪.

"مستثمرى العاشر" تطلق حملة لتطهير المنطقة الصناعية ضد كورونا لمدة يومين

قال الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية أطلقت حملة كبرى لتطهير المنطقة الصناعية بالكامل، للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون بين المستثمرين وجهاز مدينة العاشر من رمضان، حيث تولى الجهاز توفير المعدات اللازمة للتطهير وتولى المستثمرين توفير مواد التطهير اللازمة.

وأضاف أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحملة مستثمرة لمدة يومين تبدأ اليوم الأحد وحتى غدا الأثنين، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق كافة متطلبات السلامة المتوفرة من أجل حماية العمالة بالمصانع من الإصابة، وضمان استمرار العملية الإنتاجية بلا توقف في واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر.

"قطاع الأعمال": إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد

قالت وزارة قطاع الأعمال العام إنه في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة الهيكلة والإصلاح الإداري بالشركات التابعة لها ودعم مجالس الإدارات بخبرات جديدة، فقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وتم استكمال تشكيل المجلس الجديد، يوم الخميس الماضي، بقرار اللواء صلاح الدين حلمي رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بتعيين كلا من الدكتور عادل رشاد دانش رئيس مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، والمهندس توفيق محمد الرشيدي عضو مجلس إدارة غير متفرغ بمجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد.

Advertisements

صور.. انتظام صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه بجميع منافذ البريد بالجمهورية

قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن عمليات صرف المعاشات فى اليوم الأول تسير بانتظام دون تكدس، حيث تم اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية للمستحقين منها الوقوف بمسافات أمنة وتوفير أماكن انتظار خارج المكاتب، ويتم صرف المعاشات اليوم و غدا الإثنين لمستحقى المعاشات الأقل من ألف جنيه، وذلك وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى.

وكان مسؤول قد أكد لليوم السابع، فى وقت سابق، أن صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه للمستحقين ستكون يرمي الأحد والاثنين 3 و 4 مايو، والأقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 مايو والأقل من 3000 جنيه الخميس والسبت 7 و 9 مايو، بينما صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت لعمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بعمارات الإسكان الاجتماعى بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، مع استكمال طبقة السن بباقي شوارع القطاع ومواصلة أعمال المرافق والإتصالات المتبقية، ودفع العمل بعمارات الإسكان الإجتماعي الجاري الانتهاء من تنفيذها.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تتم حاليا أعمال إنارة الطريق الواصل من مزلقان السكة الحديد حتى المنطقة السادسة "ابنى بيتك" ومشروع دجلة بالمز مروراً بمشروع سكن مصر.

جهاز تنمية المشروعات يؤهل 100جمعية ومؤسسة للتصدى للهجرة غير النظامية

قام جهاز تنمية المشروعات بتقييم وتأهيل عدد 100 جمعية ومؤسسة أهلية - من اصل 175 مستهدف التعاقد معهم تمهيدا للبدء في تنفيذ أنشطة ومشروعات الاتفاقية بخمس محافظات من اجمالي 11 محافظة تشملها الاتفاقية وهى محافظات "الاقصر وأسيوط والمنيا والفيوم" بالوجه القبلي ومحافظات "البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ" في الوجه البحرى.

وذلك في أولى الخطوات التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتفعيل "اتفاقية التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" والتي قام بتوقيعها مع الاتحاد الأوروبي بمنحة تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، وذلك بهدف الحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودي بحياتهم .