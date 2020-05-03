شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بأولى جلسات مايو.. وخسائر بالمليارات بسبب الحرب التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت مخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول فرض تعريفات جمركية جديدة على الصين فى خسائر بالمليارات لأسواق المال الخليجية خلال جلسة تداول اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ هبطت بورصة دبى بنسبة 3.96% خاسراً 80.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1946.34 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 8.07 مليار درهم ليغلق عند مستوى 282.83 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.95% خاسراً 124.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4105.68 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 13.21 مليار درهم ليغلق عند مستوى 456.68 مليار درهم.

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وتراجعت أيضاً بورصة قطر، فيما أعلنت بورصة البحرين تعليق التعاملات خلال جلسة تداول اليوم بمناسبة يوم العمال.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.96% خاسراً 80.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1946.34 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 217.4 مليون سهم محققة ما قيمته 263.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4183 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 30 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.75%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.05%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.71%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.7 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.81%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 76.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.59 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 188 مليون سهم بقيمة 244.6 مليون ريال عبر تنفيذ 6468 صفقة، وتراجع 28 سهما، فيما ارتفع 19 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.54%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.26%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.84%.





بورصة الكويت أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.81% خاسراً 89.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4885.51 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.02% خاسراً 108.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5248.07 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 53.4 نقطة ليغلق عند مستوى 4173.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 2.04%، خاسراً 85.61 نقطة ليغلق عند مستوى 4101.66 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 149.7 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون دينار كويتى عبر 7138 صفقة.

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وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.27%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.22%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.80%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وجاء سهم "شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.13%، تليه شركة حيات للاتصالات بنسبة 14.95%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.92%، فيما تصدر سهم "البنك الأهلي المتحد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.85% ثم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بنسبة 7.98%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.95%.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 7.41% خاسرا 527.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6585.58 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 7.63% خاسرا 548.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6631.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 305.7 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال، وارتفع سهم واحد، فيما تراجع 194 سهما.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 9.95%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 9.50%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.48%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 9.25%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 9.08%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 8.91%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 8.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 8.41%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 8.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 8.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 8.04%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 7.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 5.72%.

وارتفع سهم "حلوانى إخوان"، وحيدا بنسبة 9.93%، فيما جاء سهم "أسمنت الشمالية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "الكثيرى" بنسبة 10%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 10%.





بورصة أبوظبىتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 2.95% خاسراً 124.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4105.68 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 13.21 مليار درهم ليغلق عند مستوى 456.68 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 37.7 مليون سهم، بقيمة 62.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1001 صفقة.

وجاء التراجع بضغوط هبوط قطاع العقارات بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.07%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.20%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها الشركة الوطنية للتكافل بنسبة 11.11%، ثم سهم بنك أم القيوين بنسبة 10.5%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 5%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.96%.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط (30)، بنسبة 0.04% خاسراً 0.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3538.150 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.5 مليون سهم بقيمة 847 ألف ريال عبر تنفيذ 333 صفقة لعدد 31 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 6 أسهم بسوق مسقط على رأسها "المها للسيراميك" بنسبة 4.40%، ثم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 2.78%، ثم "فولتامب للطاقة" بنسبة 2.58%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.39%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.11%، ثم سهم "أريدو" بنسبة 1.91%.





بورصة البحرين أعلنت بورصة البحرين، عن تعطل البورصة رسمياً اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020، على أن يعاود العمل يوم الاثنين الموافق 4 مايو.