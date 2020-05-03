شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة فلسطين تستأنف التداول بعد توقف 40 يوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت بورصة فلسطين التداول اليوم الأحد بعد وقف عملياتها 40 يوما لحماية الموظفين ومنع تقلبات السوق وسط انتشار فيروس كورونا.
يقع مقر بورصة فلسطين فى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل، وحيث أعلن مسؤولو الصحة حالتى وفاة بسبب الفيروس و336 حالة إصابة.
وفرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عزل عام شاملة فى الضفة الغربية قبل أسابيع، لكنها بدأت فى تخفيف القيود تدريجيا.
وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذى لبورصة فلسطين إن المستثمرين سيكونون قادرين على التداول عن بعد بما يتماشى مع الإرشادات الصحية. وأضاف "هذا القرار يأتي حفاظا على حقوق المستثمرين الذين سيتمكنون من القيام بتعاملاتهم من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة دون الحاجة للحضور الشخصي لشركات الوساطة".
يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة 48 بإجمالي قيمة سوقية حوالي 3.8 مليار دولار.
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