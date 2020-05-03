شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 3.96% بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 3.96% خاسراً 80.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1946.34 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 217.4 مليون سهم محققة ما قيمته 263.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 4183 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 30 سهما.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.75%، تلاه قطاع السلع بنسبة 4.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.05%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.71%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9.7 مليون ورقة بقيمة 34.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 3.81%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة بى اتش مباشر عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد، حيث تمت الموافقة على كلا من تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالى ونشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وإبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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كما تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق يوسف محمد سعيد الملا، وتعيين مروان يوسف السركال بدلا منه.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، وطالبت الشركة، المساهمين في بورصة الكويت مراجعة الجدول الزمني المحدد، فيما حددت لمساهمى سوق دبى المالى التواريخ المحددة للتوزيعات كالتالى تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق يوم 13 مايو، تاريخ الاستبعاد من الأرباح يوم 14 مايو، تاريخ إغلاق السجل يوم 17 مايو، تاريخ التوزيع يوم 21 مايو.

فيما أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن استقالة الرئيس التنفيذى للقطاع المالي حسام بن الحاج عمر من منصبه فى الشركة.

كما أعلنت شركة اكتتاب القابضة، عن قبول استقالة محمد صلاح الأيوب الرئيس التنفيذى للشركة، وذلك فى 30 إبريل الماضى.

وأعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لشراء نسبة 10% كحد أقصى من أسهمها، والذى يمثل عدد 54.991 مليون سهم كحد أقصى، وذلك وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة.