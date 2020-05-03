شكرا لقرائتكم خبر عن بروج الإماراتية تؤجر صهاريج تخزين النفط لتوتال الفرنسية فى الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر مطلعة، أن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز الإماراتية وافقت على تأجير منشآت لتخزين النفط بالإمارات لشركة توتال الفرنسية وذلك فى ظل سرعة نفاد أماكن تخزين الخام بأنحاء العالم. وقال أحد المصادر، إن الشركة ستؤجر ستة صهاريج تخزين في إمارة الفجيرة لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها لستة أشهر أخرى. Advertisements وأضاف مصدران أن الصهاريج، التي تُستخدم لتخزين منتجات النفط، استقبلت بالفعل شحنات أولية. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعقيب. وتمتلئ مواقع التخزين بأنحاء العالم بوتيرة سريعة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الاستهلاك. وأدى ذلك إلى تراجع الطلب العالمي على الخام ومنتجاته مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بما يصل إلى 30 بالمئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بروج الإماراتية تؤجر صهاريج تخزين النفط لتوتال الفرنسية فى الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.