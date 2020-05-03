شكرا لقرائتكم خبر عن الأهرام للمشروبات تساهم ب5.6 مليون جنيه لمكافحة فيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً لجهود شركة الأهرام للمشروبات لدعم المجتمع المصري، ساهمت الشركة ب 5.6 مليون جنيه مصري لمكافحة فيروس كورونا المستجد ودعم الفئات المتضررة من توابعه داخل المجتمع المصري.

تبرعت شركة الأهرام للمشروبات ب 260,000 لتر من الكحول الاثيلي بتركيز 96% لدعم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كرورونا. حيث تم تخصيص وتوريد هذه الكمية للهيئة المصرية للشراء الموحد و الامداد و التموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية و ذلك بغرض انتاج المطهرات والمعقمات و توزيعها علي القطاع الصحي بالدولة بهدف مساندة جيش مصر الأبيض.

كما اطلقت شركة الأهرام للمشروبات حملة توعية حول فيروس كورونا المستجد واجرائات النظافة والتطهير التي يجب اتباعها وكيفية التعامل مع الآخرين لتجنب الاصابة وانتقال الفيروس. وتضمنت هذه الحملة توزيع شنط تحتوي على صابون مطهر ومنشورات توعية علي 4,000 أسرة مصرية داخل المجتمعات التي تعمل بها الشركة الي جانب الملصقات التوعوية التي تم نشرها بجميع المناطق الرئيسية في هذه المجتمعات.

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وبمناسبة شهر رمضان الكريم، وكعادة شركة الأهرام للمشروبات، قامت الشركة بالتعاون مع جمعية الأورمان بتوزيع 4,000 شنطة رمضان على العائلات المصرية. وتحتوي هذه الشنط على ارز، وشعرية، ومكرونة، وزيت، وفول، وشاي، وشكر، وتمر.

ومن جانبه صرح المدير التنفيذي و العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، أ/هانز السعدي "ستظل دائماً المسؤولية المجتمعية ركيزة اساسية من ركائز الشركة وتواجدها وعملها في السوق والمجتمع المصري، وفي ظل الازمات تتضاعف هذه المسؤولية ولهذا سنواصل دعمنا الدائم للشعب المصري، لأنه جزء لا يتجزأ من مهام وعمل القطاع الخاص."