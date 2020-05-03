شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودى يحث القطاع الخاص على تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث وزير المالية السعودى محمد الجدعان، اليوم الأحد، الدائنين من القطاع الخاص على أن يحذوا حذو مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى في تعليق مدفوعات الدين المستحقة على أفقر دول العالم، مما يتيح لها أموالا لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الجدعان الرئيس الحالي لمجموعة العشرين إن عددا من الدائنين من القطاع الخاص قد أشاروا إلى أنهم يدرسون بجدية تعليق الديون، مضيفا أن خطوة من هذا القبيل يجب أن تكون طوعية وأن على دول المجموعة تجنب فرض شيء على مستثمري القطاع الخاص.

وكتب في مقال للرأى بصحيفة فايننشال تايمز "مثلما احتشد العالم لدعم صناعة الخدمات المالية في 2008 و2009، ينبغي للمؤسسات المالية والدائنين من القطاع الخاص أن يحذو حذو مجموعة العشرين ويدرسوا المساعدة والدعم الذي يمكن ان يقدموه الآن للدول الأكثر ضعفا في العالم".

وكانت مجموعة العشرين قد وافقت في أبريل على تعليق مدفوعات خدمة الدين عن أفقر دول العالم حتى نهاية العام.