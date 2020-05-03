شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى للاتصالات يبحث مساندة الجهود الوطنية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد الاجتماع الافتراضي للمكتب التنفيذي للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام التابعة للاتحاد الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفرنس يوم 5 مايو، بالتعاون مع مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء لمساندة الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا للموقع الالكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفازت مصر فى أكتوبر الماضي، برئاسة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتحاد الأفريقى فى دورتها الثالثة للفترة 2019-2021؛ بإجماع الأصوات، كما تم انتخاب كل من: بوروندي، ومالاوي، وسيراليون أعضاء بالمكتب فى دورته الجديدة.

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وجاء فوز مصر استضافتها الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي حول الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 22 أكتوبر 2019 في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية.

وكانت مصر وجهت دعوة قوية من الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي لبناء توافق حول خارطة طريق الاتصال المتكامل، وإنشاء حراسة قارية قوية للأمن السيبراني، ووضع استراتيجيات اتصال فعالة لتقريب الشعب الأفريقي.

وخلال الفترة الماضية حرصت مصر على صياغة عدد من المبادرات التى تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمى الأفريقية وتمثل الإرادة المجتمعة لشعوب القارة، وقد تم تبنى هذه المبادرات ودعمها على أعلى مستوى فى سياق رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ومنها: مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، ومبادرة التعاون الأفريقى فى التحول الرقمي، ومبادرة تمكين ذوى الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرا إلى أهمية استكمال العمل فى مبادرة "برنامج تطوير البنية التحتية فى افريقيا" PIDA بمرحلته الثانية وهو البرنامج الذى يساهم فى تسريع عمليات الاندماج القارى والتنمية الاقتصادية، وكذلك مبادرة السياسات والتنظيم لأفريقيا الرقمية" PRIDA، مشيرا إلى أهمية دعم آليات الحماية والوقاية من خلال الأمن السيبرانى.