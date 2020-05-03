مشروع ويز إير فى أبوظبى يبدأ تسيير رحلات طيران هذا العام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ويز إير الأوروبية للطيران منخفض التكلفة في بيان اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تبدأ تسيير رحلات هذا العام في إطار مشروع مشترك مزمع مقره أبوظبي.

وأضافت ويز إير أن المشروع المشترك مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، والمعلن في ديسمبر، يهدف إلى بدء تسيير رحلات جوية إلى أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وستبدأ ويز إير رحلات من مدن أوروبية إلى أبوظبي اعتبارا من يونيو. وقالت الشركة إن ذلك سيكون تكملة لإطلاق المشروع المشترك.