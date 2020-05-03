شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعلن دعمها للأطقم الطبية فى مستشفيات الحجر ضمن مبادرة صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت حملة فودافون مصر الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعية بمشاركة نخبة من الفنانين والنجوم مثل محمد هنيدى ومنى زكى والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة إلى النجم أحمد بهاء مطرب فريق "شارموفرز" ونجم فريق "كايروكي" أمير عيد، كما يضم الإعلان نجم الكرة العالمية وأيقونة كرة القدم محمد صلاح الذى ظهر فى مقاطع مع ابنته مكة تظهر عليهم السعادة وقضاء أوقات طيبة فى بيتهم سالمين، والذين صوروا هذه المقاطع بكاميرا وأدوات بسيطة أرسلتها لهم فودافون التزاما بالإجراءات الاحترازية وتماشيًا مع حملتها "خليك فى البيت".

امتدت أهداف الحملة الترويجية لفودافون مصر إلى تقديم مزيد من الدعم إلى المنظومة الطبية فى دورها الكبير لمكافحة كورونا، حيث تضمن الإعلان مقتطف لظهور خاص لصاحبة السعادة اسعاد يونس فى حوار مع الدكتور أحمد المناوى الذى بادر بتصنيع واقى وجه لمساعدة الأطباء وفرق التمريض فى مهمتهم وحفاظا على صحتهم كونهم الصفوف الاولى فى مواجهة الوباء. وبهذه المشاركة أعلنت فودافون مصر عن مشاركتها فى حملة دعم الأطباء وشراء مستلزمات الحماية وواقى الوجه للأطباء واطقم التمريض حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، لذلك تتبرع "فودافون مصر" بأغطية للوجه لصالح المبادرة وليتم توزيعها على الأطقم الطبية فى تعامل مباشر مع المرضى فى مستشفى الحميات والحجر الصحي.

والجدير بالذكر أن فودافون أثبتت خلال تلك الظروف الاستثنائية قدرتها وجدارتها فى مواجهة وإدارة الأزمات، ويرجع ذلك إلى الحملة المتميزة التى أطلقتها الشركة تحت شعار "خليك فى البيت" لتدمج بين مفهومي؛ التبرع والتوعية معًا فى حملة واحدة. فكانت فودافون من أولى الشركات التى تتبع الإجراءات الاحترازية وتسرع فى اتخاذ قرارات تدعم من خلالها الحكومة، وبدأتها بالإعلان عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين جنيه، لشراء معدات إضافية لصالح مستشفيات العزل الصحى للمصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تدشين حملة توعية لعملائها، بالتعاون مع وزارة الصحة للوقاية من الفيروس من خلال رسائل نصية على المحمول على أن تتبرع الشركة بجنيه واحد عن كل رسالة.

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