شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى النجارى: انتظام الصادرات الزراعية والغذائية.. وأبرزها البطاطس والبصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن خطوط الشحن الجوى للبضائع مستمرة فى العمل "كارجو" مع مساعدة الحكومة فى إجراءتها السريعة للتدخل فى حل الأزمات، قائلا إن أبرز السلع المصدرة إلى أوروبا حاليا هى البطاطس التى تحتل الصدارة فى التصدير، والبصل، والعنب الذى من المقرر أن تبدأ الكميات المصدرة منه منتصف مايو الجارى بالاضافة إلى بعض الخضروات الأخرى .

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدول الأوروبية من أكبر الدول المستوردة للبطاطس المصرية وتم تصدير 670 ألف طن من البطاطس المصرية العام الماضى إلى كافة الدول ومنها الدول الأوروبية النسبة الأكبر فى التصدير، كما يبلغ حجم الصادرات السنوية من محصول العنب 120 ألف طن ويبدأ تصديره اعتبارا من منتصف مايو المقبل، وتعتبر أبرز الأسواق العالمية التى نصدر لها هى الدول الأوروبية، ويليها دول شرق آسيا، وروسيا، والصين.

Advertisements

وأوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الحكومة تسعى جاهدة فى حل كافة الأزمات المتعلقة بصادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية خلال الفترة الحالية خاصة وأنها أهم القطاعات المصدرة مع ارتفاع أزمة انتشار فيروس كورنا فى مصر وكافة دول العالم، كما أن هذه السلع هى التى تتعرض للتلف بصورة سريعة ولها صلاحية لابد من استغلالها قبل انتهائها وهو ما تسعى إليه الحكومة فى حل أى أزمة تواجه هذة القطاعات .

من الجدير بالذكر، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قامت باستثناء عدد من السلع الزراعية فى صورتها الطازجة وليست المجففة من قرار وقف التصدير الذى أعلنته منذ الشهر الماضى لتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع خاصة البقوليات فى شهر رمضان وفقا لما أعلنته، والذى شمل القرار سلع زراعية كثيرة لمدة 3 أشهر .