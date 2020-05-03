شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين التصديرى للصناعات الغذائية وشركة صناعة برمجيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بروتوكول تعاون مع واحدة من شركات احدى شركات البرمجيات الرائدة فى صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وذلك في إطار خطة المجلس للنهوض بالشركات الغذائية المصرية وخاصةً الصغيرة والمتوسطة وإتاحة التكنولوجيا الرقمية بأسعار مناسبة.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة نظام الشركة التى تقدمة، وهو أحد أنظمة الجيل الجديد للحوسبة السحابية وتقديمة للشركات الأعضاء بأسعار مناسبة حيث يساعد في إدارة ورقابة دورة المبيعات والتوزيع بدءا من إدارة طلبات العملاء في أسواق التصدير وأيضا الأسواق المحلية، كما يسهم في إدارة المخازن والمستودعات والتسليم والتحصيل، بالإضافة إلى إدارة ورقابة أداء جهاز المبيعات وجهاز التسويق والترويج مع متابعة لحظية مباشرة للشاحنات والمندوبين.

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وكان هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، صرح بأن الصادرات المصرية تسير بشكل منتظم ووصلنا لمعدل نمو 8% حتى فبراير من العام الجارى، وجارى حصر معدل الصادرات فى الربع الاول من العام والذى سيشهد نمو ملحوظ، لافتا إلى أن أسواق العالم مفتوحة فى التبادل التجارى للسلع ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية، وهو الوضع الصحيح فى توفير كل دولة للسلع التى تحتاجها الآخرى ولا يمكن تطبيق نظام إغلاق كل دولة على أسواقها فى أزمة كورونا، لأنه لا يوجد دولة لديها كل ما ترغب من السلع والمنتجات التى تحتاجها خاصة الغذائية والدوائية منها .

وأضاف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من التشاور بين الحكومة ومجتمع الأعمال الصناعى حتى لا تؤثر القرارات السريعة على وضع الصناعة والتصدير فى مصر، خاصة وأن العالم كله يتغير من حولنا نتيجة الأزمة العالمية من انتشار فيروس كورنا المستجد.