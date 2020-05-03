شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.87% بختام تعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% خاسراً 76.46 نقطة ليغلق عند مستوى 8687.59 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 188 مليون سهم بقيمة 244.6 مليون ريال عبر تنفيذ 6468 صفقة، وتراجع 28 سهما، فيما ارتفع 19 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.54%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.26%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.84%.

وفى سياق آخر أعلنت بورصة قطر، أنّ مواعيد الدوام الرسمي للبورصة خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاًً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

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وفترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

وكانت بورصة قطر، قد أفصحت (46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57مليار ريال قطري مقابل 40.82 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2018، منخفضة بنسبة 5.53%.

أما فيما يخص شركة بلدنا فسيكون إفصاحها المالي بالتزامن مع نتائج الربع الأول لعام 2020.