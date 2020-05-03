شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتظام صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه بجميع منافذ البريد بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد، إن عمليات صرف المعاشات فى اليوم الأول تسير بانتظام دون تكدس، حيث تم اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية للمستحقين منها الوقوف بمسافات أمنة وتوفير أماكن انتظار خارج المكاتب، ويتم صرف المعاشات اليوم و غدا الإثنين لمستحقى المعاشات الأقل من ألف جنيه، وذلك وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى.

وكان مسؤول قد أكد لليوم السابع، فى وقت سابق، أن صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه للمستحقين ستكون يرمي الأحد والاثنين 3 و 4 مايو، والأقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و 6 مايو والأقل من 3000 جنيه الخميس والسبت 7 و 9 مايو، بينما صرف المعاشات الأكثر من 3000 جنيه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

وأشار المصدر إلى صرف المعاشات بدون حد أقصى من ماكينات ATM اعتبار من الجمعة 1 مايو، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الأحد الموافق 3 مايو.

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ويتم صرف المعاشات من خلال 4600 منفذ علي مستوى الجمهورية، من بينهم 4 آلاف مكتب بريد و 600 مدرسة وذلك منعا للتزاحم و التكدس وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد نحو 6.76 مليار جنيه بنهاية يوليو- سبتمبر 2019 وهى نفس قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب فى الفترة من يوليو - سبتمبر 2018، وفقا للتقرير الربع سنوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة أيضا فى تقريرها إلي ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلي 3981 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 3967 مكتب بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بمعدل، فيما يصل متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد قد بلغ نحو 24.993 ألف مواطن بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 ،مقارنة بنحو 23.165 الف مواطن خلال الفترة يوليو - سبتمبر 2018 وبمعدل نمو سنوي 7.89%.