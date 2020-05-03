شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى أولى جلسات مايو بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.411 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.8 مليون ورقة مالية بقيمة 878.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3%، والعرب على 4.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.91%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.95 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 10199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 1561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.54% ليغلق عند مستوى 11827 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 1101 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 703 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.