شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تعيد تشغيل مصفاة الرويس بعد أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) اليوم الأحد، إن الشركة بدأت إعادة تشغيل تدريجية للعمليات في مصفاة الرويس النفطية بعد إغلاقها لإجراء أعمال صيانة كانت مقررة سلفا. وأوضح المتحدث باسم الشركة الإماراتية أن مجمع الرويس البالغة طاقته 835 ألف برميل يوميا أُغلق في أوائل العام الحالي. وأبلغ رويترز "نعيد تشغيل عمليات التكرير في الرويس تدريحيا في أعقاب برنامج صيانة مقررة".

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