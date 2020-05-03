شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة.. الكيلو يبدأ 32 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-5-2020،العاشر من شهر رمضان المبارك، وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت 28-29 جنيها للكيلو.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 28جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 32-34جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 33 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، فيما سجلت سعر كرتونة البيض 34 جنيها وتباع للمستهلك 38- 40 جنيها.

والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.