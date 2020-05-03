شكرا لقرائتكم خبر عن "مستثمرى العاشر" تطلق حملة لتطهير المنطقة الصناعية ضد كورونا لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية أطلقت حملة كبرى لتطهير المنطقة الصناعية بالكامل، للحماية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون بين المستثمرين وجهاز مدينة العاشر من رمضان، حيث تولى الجهاز توفير المعدات اللازمة للتطهير وتولى المستثمرين توفير مواد التطهير اللازمة.

وأضاف أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحملة مستثمرة لمدة يومين تبدأ اليوم الأحد وحتى غدا الأثنين، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى إلى تحقيق كافة متطلبات السلامة المتوفرة من أجل حماية العمالة بالمصانع من الإصابة، وضمان استمرار العملية الإنتاجية بلا توقف في واحدة من أكبر المناطق الصناعية في مصر.

وتعد مدينة العاشر من رمضان أكبر مدينة صناعية في مصر، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العاشر من رمضان نحو 400 كيلو متر مربع، ويتردد عليها نحو 500 ألف عامل يوميا وهم مغتربون من محافظات أخرى أغلبها وأغلبهم من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأعلنت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، تشكيل لجنة إدارة الأزمات وزعت اشتراطات الوقاية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على كافة المصانع العاملة من أجل الالتزام بها، كما ألزمت كافة المصانع بتطهير حافلات نقل العمال من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومن انتشاره بين العمالة، كما تعمل اللجنة أيضا على توفير كافة اللوازم الطبية الوقائية لمن يرغب من المصانع بأسعار التكلفة.

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