زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "مهارة" 6% بالربع الأول 2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مهارة للموارد البشرية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 57.3 مليون ريال مقابل أرباح 54 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 60 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 54.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 5% نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 5% والنمو في قطاع الأفراد بنسبة 2%، والذي تأثر جزئياً نتيجة التوقف المؤقت لبرنامج خدمة (العمالة المنزلية بالساعة) مع نهاية الفترة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كذلك انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 5%، وانخفض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 4.5 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة التحسن في أداء التحصيل وخفض الذمم المدينة وذلك حسب نموذج خسائر الائتمان المتوقعة.
وارتفعت الإيرادات إلى 389.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 372.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 272.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 222.3 مليون ريال في العام 2018.
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