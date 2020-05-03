وزارة الكهرباء تعلن موعد تلقي طلبات تركيب"العدادات الكودية" للوحدات المخالفة







أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية عقب أجازة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرار الدولة لعودة الحياة لطبيعتها.

وأضاف المصدر أن تأخر تقنين أوضاع المخالفين وسارقى التيار سيكبد شركات توزيع الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر خسائر مالية ضخمة بسبب سرقات التيار الكهربائى.

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وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.