شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية بمساحة 200 فدان بأخميم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق (فرمة - مياه - صرف - ري) بالمنطقة الصناعية على مساحة 200 فدان بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أن أطوال شبكة الطرق بالمنطقة 18 كم، وشبكات المياه 17 كم، وشبكة الصرف 14 كم، وشبكة الري 11 كم، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز العيني 50 %.

وقال رئيس الجهاز: يتنوع النشاط بالمنطقة الصناعية من صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دفع العمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وخاصة في مدن الصعيد.

Advertisements

كان قد تم تخصيص قطع أراضٍ لإقامة عدة مشروعات شملت مدرسة دولية على مساحة 6800م، ومدرسة دولية أخرى على مساحة 11800م2، ومعهد عالٍ لنظم المعلومات على مساحة 6916م2، ونادٍ اجتماعي بمركز خدمات الاسكان الاقتصادي على مساحة 8000 م2، ومحطة بنزين بقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة الخدمات بالمنطقة (أ) عند تقاطع المدخل الشمالى الغربى مع الطريق الدائرى للمدينة، ومشروع مبنى كنيسة.

كما تم الاستلام النهائي لمبني حضانة بمنطقة 55 فدانا، وكذا الاستلام الابتدائي لأعمال بوابة المدخل الشمالي الغربي للمدينة، ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي، ومرافق منطقة 55 فدانا، وكذا أعمال شبكة تليفونات رئيسية وثانوية منطقة رقم (1) عمارات الإسكان الاجتماعي بمسطح 55 فدانا، وعدد (33) عمارة ضمن (36) عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، كما تم الاستلام الابتدائي لمشروعي مبنى ( البريد – وحدة الإسعاف )، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل والاستفادة من تلك المشروعات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ السير فى إجراءات تخصيص مدرسة للتعليم الفني، كما تم إصدار رخص التشغيل لمشروعي حضانة بالموقع المقترح لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 16، ومخبز بموقع الإسكان الاقتصادي، وكذا إصدار الحصة التموينية للمدينة، وجارٍ التشغيل لمحال تجارية بأنشطة مختلفة بمركز خدمات منطقة الإسكان الاقتصادي بموقع الإسكان الاجتماعي، كما تمت الموافقة على طرح 8 وحدات بأنشطة إدارية ومهنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بنظام المزايدة العلنية، وتم اعتماد كراسة طرح بيع عددٍ من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية بالمدينة.