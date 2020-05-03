الاقتصاد

منصور عامر يبدأ إجراءات الحصول على 39 مليون دولار تعويض عن بورتو طرطوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية مجموعة بورتو القابضة خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك بعد صدور تطورات جديدة بقضية تحكيم بورتو طرطوس للشركة.

 

وقالت شركة بورتو القابضة، إنه تم تقديم طلب إيداع حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة فى دعوى بورتو طرطوس، لإدارة شئون التحكيم بمجمع محاكم شمال القاهرة تمهيدا لاستكمال إجراءات الإيداع وسداد الرسوم فى إطار سعي الشركة للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم، منوهة إلى أنها لم تستلم تقرير مراقب الحسابات الذى يحدد المنافع الاقتصادية للشركة.

 

وكانت شركة بورتو القابضة، قد حصلت على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 986 لسنة 2014 بتاريخ 22 فبراير عام 2019، المرفوعة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى من شركة أنترادوس للتطوير السياحى ومحمد على وحود وآخرين، ضد كل من شركة عامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، التى ليست طرفا بالتحكيم المذكور، وشركة مجموعة عامر القابضة-عامر جروب "المدعى عليهم"، والذى قضى بعد إجراء المقاصة بين مختلف المبالغ المقضى بها للأطراف، باستحقاق شركة عامر جروب وشركة عامر سوريا بمبلغ 39.916 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتبارا من يوم 11 أكتوبر عام 2014، تاريخ الرد على طلب التحكيم، وحتى تاريخ السداد الفعلى، وذلك كله مع اعتبار المدعين متضامنين فيما حكم به للمدعى عليهما.

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