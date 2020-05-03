شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تكشف عن سعيها لاقتراض 220 مليار ريال في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، عن سعي المملكة لاقتراض ما يصل إلى 220 مليار ريال خلال العام الحالي، وبحسب وضع الأسواق.

وأوضح في مقابلة مع قناة "العربية" إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية للجائحة، ولا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، والوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في هذه المرحلة.

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وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

يشار إلى أنه تــم تقديــر رصيد الدين العام للدولــة للعــام 2020 بحوالي 754 مليــار ريــال، مقابل 678 مليار ريال العام الحالي و848 مليار ريال متوقعة للعام 2021.

كما تــم تقديــر الدين العام للدولــة للعــام 2020 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند 26%، مقابل 24% العام الحالي و28% متوقعة للعام 2021.