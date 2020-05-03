شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المملكة القابضة" تُمدد مذكرة تفاهم مع "دلة للخدمات الصحية" لـ 15 يوماً إضافية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المملكة القابضة عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة دلة للخدمات الصحية، وذلك بموافقة كلا الطرفين لمدة 15 يوم من تاريخ 30 أبريل الماضي حتى 14 مايو الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن التمديد سيتم مع بقاء جميع بنود وشروط مذكرة التفاهم على حالها دون تغيير.

وسبق أن مددت المملكة القابضة، في يناير الماضي، مذكرة التفاهم لمدة 121 يوماً من تاريخ 31 ديسمبر 2019 حتى 30 أبريل 2020.

يُذكر أن شركة المملكة للاستثمار والتطوير، التابعة للمملكة القابضة والتي تملك أسهماً في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة، كانت قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دلة للخدمات الصحية، لشراء وبيع أسهم في شركة درع الرعاية القابضة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

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ويُشار إلى أن شركة درع الرعاية القابضة المحدودة تمتلك شركة خدمات المشاريع الطبية المحدودة (مستشفى المملكة)، وشركة مجمع العيادات الاستشارية المحدودة، وشركة صيدلية العيادات الحديثة المحدودة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وحققت المملكة القابضة صافي أرباح بلغ 420.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 681.6 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الانخفاض في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض الإيرادات التشغيلية للفنادق وانخفاض أرباح ومكاسب من استثمارات وكذلك ارتفاع الأعباء المالية والمصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية.