شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "استرا الصناعية" 283% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة مجموعة أسترا الصناعية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 282.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 34.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 63 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 50.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى التأثير الإيجابي لارتفاع المبيعات في قطاعي، الأدوية، والكيماويات المتخصصة. كذلك تأثرت النتائج المالية إيجابياً بانخفاض مصاريف التمويل في جميع القطاعات، والإنخفاض غير متكرر في مخصص قيمة الموجودات المالية في قطاع ألطاقة والحديد.

وارتفعت الإيرادات إلى 509.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 470.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 29.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 22.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى التأثير الإيجابي لارتفاع الأرباح التشغيلية والناتجة عن ارتفاع المبيعات وانخفاض مخصص قيمة الموجودات المالية في قطاعي، الأدوية، والطاقة والحديد.