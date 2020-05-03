شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تصعد بأرباح "سدافكو" 23% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 22.7% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 265.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 216.1 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 276.1 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 221.6 مليون ريال خلال العام السابق.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية. وذلك من خلال زيادة صافي مبيعات الحليب بنسبة 14% والايسكريم بنسبة 15% ومعجون الطماطم بنسبة 6%، مما ساهم في زيادة النسبة الكلية بحوالي 12%، مدفوعاً بالنمو في المبيعات لجميع القنوات.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.1 مليار ريال خلال العام الماضي، مُقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 191.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 157.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.