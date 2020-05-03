شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات ترفع خسائر "كهرباء السعودية" 64% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 63.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 2.4 مليار ريال مقابل خسائر 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 1.3 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 594 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة الى تأثر الربع المماثل من العام السابق ايجابا بعكس مخصص.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 11.398 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 11.395 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى ارتفاع استهلاك الأصول الثابتة وأعباء التمويل بالرغم من ارتفاع الإيردات التشغيلية وانخفاض تكاليف الطاقة المشتراه ومصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.