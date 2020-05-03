شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 7.13%.. وهبوط 193 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 7.13% خاسرا 507.25 نقطة ليصل إلى مستوى 6605.65 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 9.25% خاسرا 664.33 نقطة ليصل إلى مستوى 6526.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 180.3 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفع سهمين، فيما تراجع 193 سهما.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 9.97%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 9.49%، تلاه قطاعى تجزئة الأغذية وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 9.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.25%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 8.76%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 8.67%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 8.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 7.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 7.86%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 7.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 7.41%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 6.41%.

وجاء سهم "حلوانى إخوان"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.21%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 4.80%، فيما جاء سهم "أسمنت الشمالية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 10%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 10%.

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وفى سياق آخر أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020، وبلغت الإيرادات 11.398 مليار ريال مقابل 11.395 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 0.026%، فيما بلغت صافى الخسائر 1.179 مليار ريال مقابل 636 مليون ريال بنسبة زيادة 85%.

وأرجعت الشركة، سبب الارتفاع فى صافى الخسارة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة إلى تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجابا بعكس مخصص.