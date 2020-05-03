شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتزم إصدار صكوك لتمويل مشروعات نفط وغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الموقع الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية، أن إيران تعتزم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 217 مليون دولار لتمويل مشروعات للنفط والغاز الطبيعي. أوضح الموقع أن إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني وقع على قرار في إطار الميزانية السنوية للدولة يسمح لوزارات النفط والطاقة والصناعة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 35 تريليون ريال (217 مليون دولار بسعر السوق الحرة).

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