شكرا لقرائتكم خبر عن 547.209 مليون نسخة موزعة محلياً وخارجياً للصحف العامة بزيادة 7.2% عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الأحد بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 للتاكيد على الالتزام الدولى بقيم حرية الرأي والتعبير وصيانة حق الصحفيين والعمل في بيئة مهنية صالحة تحت شعار " الصحافة بدون خوف لامحاباه ".

وتعد الصحف جزءاً مهماً من المشهد الإخبارى الأمريكي لكنها تضررت بشدة نظراً للاعتماد على الصحافة الرقمية حيث بلغ إجمالي التوزيع اليومى للصحف الأمريكية (مطبوعة - رقمية) 28.6 مليون خلال أيام الأسبوع عام عام 2018.

وقال البيان، إن الصحف الورقية المصرية لم تتاثر بقوة بسبب الصحافة الرقمية فقد بلغ معدل التوزيع اليومى 1.4 مليون نسخة عام 2018.

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وأضاف البيان إنه من أهم المؤشرات الإحصائية وصول عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محليـاً وخارجيـاً 547.209 مليـون نسخة عـام 2018، مقابل 510.259 مليون نسخة عام 2017، بزيادة قدرها 7.2٪

وسجل عــدد الصـحف العـامـة الـتي صــدرت 70 صحيــفة عـامــة منها 3 صحيــفة حزبيــة عـام 2018، مقابــل 76 صحيفة عامة عام 2017، بانخفاض بلغت نسبته 7.9٪

وبلغ عدد الدوريات لكل من القطاعات ( الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام والــخـاص الــتي تصدر محـلـياً) 131 دورية عام 2018 مقابل 128 دورية عام 2017 بزيادة قدرها 3.2 ٪.