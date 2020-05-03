شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 1599 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.75% ليصل إلى مستوى 12045 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.57% ليصل إلى مستوى 3945 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1210 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1121 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة الخميس الماضى، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 6 آلاف سهم، 818 سهم، على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم.

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فيما باع مجلس إدارة شركتى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للمنتجعات السياحية، 279 ألف سهم، 540.8 ألف سهم، على التوالى، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 24648 سهم، 60 ألف سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم الاستثمار العقارى العربى-أليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الملتقى العربى للاستثمارات، العبوات الطبية.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهمى دايس للملابس الجاهزة، مجموعة بورتو القابضة.