شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 9 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 9 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.13% خاسراً 56.120 نقطة ليصل إلى مستوى 4920.69 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.23% خاسراً 65.780 نقطة ليصل إلى مستوى 5290.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.73% خاسراً 30.670 نقطة ليصل إلى مستوى 4195.53 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.70%، خاسراً 30.010 نقطة ليصل إلى مستوى 4196.43 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 47.5 مليون سهم بقيمة 11 مليون دينار كويتى عبر 2365 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.59%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.20%.

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وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تليه شركة أسمنت الكويت بنسبة 9.43%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.82% ثم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.90%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 4.38%.

وفى سياق متصل قالت شركة بيت التمويل الكويتى، بشأن آخر تطورات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد-البحرين، إن مجلس الإدارة عند اتخاذه قرار التأجيل في إجراءات الاستحواذ، ضرورة دراسة كافة المخاطر المحتملة والناتجة عن الأزمة الحالية لجائحة فيروس كورونا، وأى تغييرات جوهرية قد نتج عنها على أصول البنكين، فضلا عن تحديث أى دراسات تم إجراؤها سابقا إن تطلب الأمر، وكذلك حرص مجلس الإدارة على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبنى أقصى درجات الحيطة والحذر.

وفى سياق آخر أعلنت شركة آبيار للتطوير العقاري، عن موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، على طلب الشركة بالانسحاب الاختيارى، وحددت يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو هو آخر يوم تداول في بورصة الكويت.