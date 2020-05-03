شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.63% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% خاسراً 54.81 نقطة ليصل إلى مستوى 8709.24 نقطة، بضغوط هبوط 5 قطاعات، على رأسها قطاع الاتصالات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بمستهل التعاملات، 87.4 مليون سهم بقيمة 100.2 مليون ريال عبر تنفيذ 2510 صفقة، وتراجع 24 سهما، فيما ارتفع 14 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.52%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%.

وفى سياق آخر أعلنت بورصة قطر،أنّ مواعيد الدوام الرسمي للبورصة خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاًً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

Advertisements

وفترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.

وكانت بورصة قطر، قد أفصحت (46 شركة مدرجة في بورصة قطر من أصل 47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 38.57مليار ريال قطري مقابل 40.82 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2018، منخفضة بنسبة 5.53%.

أما فيما يخص شركة بلدنا فسيكون إفصاحها المالي بالتزامن مع نتائج الربع الأول لعام 2020.