شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين إجازة رسمية اليوم الأحد بمناسبة يوم العمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة البحرين، عن تعطل البورصة رسمياً يوم الأحد الموافق 3 مايو، بمناسبة يوم العمــال لعام 2020، على أن يعاود العمل يوم الاثنين الموافق 4 مايو.
وكان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، قد تراجع بنسبة 2.95% خاسراً 39.89 نقطة ليغلق عند مستوى 1310.73 نقطة خلال جلسات شهر إبريل الماضى، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة
وخسرت بورصة البحرين، 25 مليون دينار بحريني من القيمة السوقية لتصل إلى 8.25 مليار دينار، مُقابل 8.50 مليار دينار.
وتراجعت 3 قطاعات ببورصة البحرين، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 8.94% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين-ألبا بنسبة 9.21%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.89% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 4.41%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 2.84% بضغوط هبوط سهمى البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.67%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.65%.
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.68% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 5.45%، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 5.26%.
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