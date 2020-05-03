شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة دبى بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.55% خاسراً 51.76 نقطة ليصل إلى مستوى 1974.85 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 133.2 مليون سهم محققة ما قيمته 103.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2066 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.83%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.30%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.89%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.71%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة بنك المشرق بنسبة 4.97%، ثم سهم إعمار مولز بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 7.9 مليون ورقة بقيمة 20.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.02%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة بى اتش مباشر عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة عن بعد، حيث تمت الموافقة على كلا من تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالى ونشاطها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وإبراء ذمة مدققى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما تمت الموافقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق يوسف محمد سعيد الملا، وتعيين مروان يوسف السركال بدلا منه.

وفى السياق ذاته أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، وطالبت الشركة، المساهمين في بورصة الكويت مراجعة الجدول الزمني المحدد، فيما حددت لمساهمى سوق دبى المالى التواريخ المحددة للتوزيعات كالتالى تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق يوم 13 مايو، تاريخ الاستبعاد من الأرباح يوم 14 مايو، تاريخ إغلاق السجل يوم 17 مايو، تاريخ التوزيع يوم 21 مايو.

فيما أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن استقالة الرئيس التنفيذى للقطاع المالي حسام بن الحاج عمر من منصبه فى الشركة.