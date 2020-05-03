شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 3 حتى 7 مايو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة تكوين، الحمادي، التعاونية، الصناعات الكهربائية، اكسترا، التصنيع، مجموعة فتيحي، الخليج للتدريب، الجوف، مجموعة السريع، الخضري، الأبحاث والتسويق، الزامل للصناعة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار، اليوم الأحد، النتائج المالية ومراجعة الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة تكوين المتطورة للصناعات، اليوم الأحد، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكهربائية، يوم الإثنين، على مُقترح شراء الشركة لأسهمها لغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين بحد أقصى 350 ألف سهم.

وتناقش الجمعية العمومية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، يوم الثلاثاء، مُقترح بزيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، بما نسبته 20% من رأس المال الحالي.

Advertisements

وتصوت الجمعية العمومية لشركة مجموعة فتيحي القابضة، يوم الثلاثاء، على ما تم توزيع من أرباح عن العام 2019 بقيمة 11 مليون ريال، بما نسبته 2% من رأس مال الشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة الخليج للتدريب والتعليم، يوم الثلاثاء، مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح عن العام 2019، بواقع ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 11.250 مليون ريال.

وتناقش الجمعية العمومية لمجموعة السريع التجارية الصناعية، يوم الأربعاء، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي، يوم الخميس المُقبل، مُقترح شراء أسهم الشركة بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى 3 مليون سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة، وبقيمة لا تتعدى 50 مليون ريال.

وتبحث الجمعية العمومية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، يوم الخميس، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، وتحديد أتعابه.