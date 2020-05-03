شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة رسمية على إدراج "شمال الزور" بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة أسواق المال في الكويت على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وكانت شركة البورصة على تواصل مستمر منذ يناير الماضي مع مستشار الادراج شركة الوطني للاستثمار، عقب نجاح الاكتتاب العام في شركة الزور، والتي اكتتب فيها نحو 127 ألف مواطن وبنسبة تغطية 127% من الأسهم المطروحة.

يذكر ان رأسمال شركة شمال الزور الأولى يبلغ 110 ملايين دينار، فيما تم الاكتتاب العام على نسبة 59% من رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.