الاقتصاد

السعودية تعلن عن كيفية خفض نفقات الموازنة العامة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الموازنة وتوفير الأقل ضررا على المواطنين.

وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية" أن بعض المشاريع ستمدد بطبيعتها وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، إضافة إلى أن بعض النفقات مثل تلك المتعلقة بالسفر والانتدابات ستنخفض بشكل طبيعي.

وأكد اننا سنرفع التوصيات قريبا بخصوص النفقات التي يجب إعادة النظر فيها، منوها على أن استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة، مضيفاً أنه وحتى الآن يصعب التنبؤ بمدة الجائحة ولا بد من الاستعداد لها جيدا.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

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