شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السعودي: المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع قناة العربية أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

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وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية قال الجدعان إنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.

ولفت إلى أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة.

وكانت وزارة المالية قد ذكرت في البيان التمهيدي للموزانة أن الحكومــة تسعى إلــى الســيطرة علــى معــدلات عجــز الميزانيــة، حيــث مــن المُقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو 6.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي في 2020، وأن يســتمر بالانخفــاض التدريجــي ليصــل إلــى مســتويات تضمــن الاســتقرار والاســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي علــى المــدى المتوســط.