شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 عام الذهب.. مكاسب حائزى المعدن النفيس تتجاوز الـ 520 جنيها للجنيه الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق حائزى المعدن النفيس مكاسب كبيرة تجاوز الـ 10 % منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى يجعل من العام الجارى 2020 هو عام الذهب، حيث ارتفاع سعر الذهب منذ يناير بنسبة 9.5 % قياسا على أسعار اليوم.

وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 مطلع يناير 2020 من 680 جنيها إلى 745 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم، لكن المكاسب الحقيقة للذهب ليست في المشغولات الذهبية، لكن في الجنيه الذهب والسبائك، وذلك بسبب سعر المصنعية الذى يتم خصمه عند إعادة بيع الذهب.

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سعر الجنيه الذهب سجل ارتفاع بقيمة 520 جنيها، إذ ارتفع سعره من 5440 جنيها خلال الأسبوع الأول من يناير 2020 إلى 5960 جنيها خلال تعاملات اليوم 2 مايو.

الذهب سجل أمس الجمعة تراجع بلغ 15 جنيها للجرام ليهبط إلى 735 جنيها للجرام، لكن الأسعار عاودت للارتفاع مجددا إلى 745 جنيها للجرام في تعاملات اليوم السبت، بعد صعود أوقية الذهب من 1679 دولار إلى 1700 دولار اليوم.