شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: 545 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير مجمع ألومنيوم نجع جمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية ضخ المزيد من الاستثمارات فى شركاتها التابعة لمواجهة التغيرات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا، حيث تواصل الشركات تنفيذ خططها الإنتاجية المقررة فى جمعياتها العامة الخاصة بالموازنات للعام المالى 2020-2021.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، سيتم ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 545 مليون جنيه لتطوير وتحديث العديد من وحدات المجمع الصناعى الأكبر في الصعيد.

وحول تفاصيل أعمال التطوير ذكرت شركة مصر للألومنيوم فى موازنتها التقديرية، أن الاستثمارات تهدف إلى دراسات الجدوى للمرحلة الأولى للخط السابع، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خلال الانتاج، والتى تتضمن إجراء عمرات جسيمة، وتحديث الفلاتر، وتحديث نظام التحكم الآلي ، وتجديد القضبان.

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كما تتضمن الاستثمارات الجديدة تطوير المسابك بما فيها منشار القطع، وماكينة الصب وعمرة لفرن 5 ، وتطوير وحدات المعالجة .

وتتضمن الاستثمارات تنفيذ عملية إحلال وتجديد وحدات الإطفاء الذاتى ، وتحديد أسطول النقل ، علاوة على أعمال خاصة بتطوير المرافق ، والمتضمنة تجديد أبراج التبريد ، وغيرها من الأعمال الأساسية .

وأوضحت الشركة أنه فى اطار رفع كفاءة العاملين سيتم تدريب نحو 1940 عاملا ، بقيمة 690 ألف جنيه ، بجانب سداد نحو مليار جنيه ضرائب وجمارك ورسوم سيادية خلال عام الموازنة المقبل ، بجانب انفاق نحو 88 مليون جنيه لحماية البيئة العام المقبل .