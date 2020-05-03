شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلح بسوق العبور تنخفض في الأسبوع الثاني من شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد الخليج 365 أسعار بلح رمضان اليوم الأحد3-5-2020، وذلك وفق أسعار الجملة بسوق العبور حيث انخفضت الأسعار بين جنيها لـ3 جنيهات في الكيلو مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

وسجل البلح ثلاجة 5 جنيهات للكيلو، و سعر بلح شامية بين6 – 16 للكيلو، فيما سجل سعر بلح مركابى ليتراوح بين 7 – 17 جنيهًا، و سعر بلح أبريمى بين 10 – 22 .

واستقر سعر بلح أبيض غزال ليتراوح بين10 – 22 جنيها، و سعر بلح عينات لـ10 – 22 جنيهًا ، وسعر بلح البان ليتراوح بين 12 – 22 جنيهًا ، و سعر بلح وردة ليتراوح بين 12 – 24 جنيها .

وجاء بلح برتموتة ليسجل 15-25 جنيهًا وسجل الأسوانى الأكثر انتشار ليسجل 6-16 جنيهًا، ثم سكوتى ليسجل 14-24 جنيهًا، وسجل بلح جنديلة 15-25 وأخيرًا سجل بلح القرن غزال الأغلى سعرًا 20-30 جنيهًا للكيلو.

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وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد أن الكميات المعروضة من البلح مناسبة جدا مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تشهد انخفاضًا خلال الأيام المقبلة.

وعن الأسماء التى تطلق على بلح رمضان خلال الموسم مثل اسماء المشاهير اوضح النجيب أن أصناف البلح متعددة وتصل إلى أكثر من 300 صنف ولكن الأسماء الثابتة تاريخى معروفة ولكن الأسماء المستحدثة تعد نوع من الجذب للمستهلك يطلقها التاجر على أى صنف لمجرد أن يشجع المستهلك على شراء المنتج وزيادة عملية الترويج، مشيرا إلى أن الأسماء الجديدة ترتبط بالموسم فقط ثم تختفى العام التالى ويطلق اسم اخر على صنف اخر، موضحا انها أصبحت عادة لدى التجار إطلاق اسم لجذب المستهلكين للشراء.

وتوقع النجيب أن يشهد الموسم الحالى روجا فى مبيعات البلح نظرا لوجود كميات كبيرة فى السوق ما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بالصورة التى ترضى المستهلك.