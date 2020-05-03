دار الأركان يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 03-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات المؤشر تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 0.02 نقطة، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات القماومة 8.40، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.97 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.97 ومستوى المقاومة 8.40.
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