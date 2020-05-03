شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب للجلسة السابعة على التوالي، بنسبة بلغت 2.84% بما يعادل 0.44 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 17.00 نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00.

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