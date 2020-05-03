سيرا يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل صباحي – 03-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما اكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 0.18 نقطة، وذلك وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، ولكننا نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 16.02، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمامه لتحقيق المزيد من الارتفاعات، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 18.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.46 ومستوى المقاومة 17.20.
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