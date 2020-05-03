شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.24% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك بدعم إيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بتلك الارتفاعات تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، كما نلاحظ تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 56.80، ليستهدف مستوى المقاومة 61.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.00 ومستوى المقاومة 60.00.
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