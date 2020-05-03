الرياض يصل لمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 03-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليصل السهم بهذا الارتفاع الأخير لاختبار مستوى المقاومة المحوري 17.02، فذلك يتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 3.15% بما يعادل 0.52 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط.
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى القماومة 17.02، ففي حالة ثبات هذا المستوى سيضغط على السهم بتداولاته القادمة، ليرتد انخفاضاً مستهدفاً من جديد مستوى الدعم 14.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 18.00.
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