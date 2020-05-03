شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم زين السعودية (7030) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.06 نقطة، و1لك وسط سيطرة اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحر كالبسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00، طيلة ثبات الدعم 10.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.68 ومستوى المقاومة 12.80.
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