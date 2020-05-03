شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يؤكد على اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 03-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يتلقى الدعم الإيجابي الآن من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.65% بما يعادل 0.60 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 24.94 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.94.